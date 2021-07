Jerry Cantrell anunciou esta sexta-feira o lançamento do seu primeiro álbum a solo em quase 20 anos, "Brighten".

O disco tem data de lançamento marcada para o próximo dia 29 de outubro, e é precedido pelo single 'Atone'.

À "Rolling Stone", o guitarrista dos Alice In Chains explicou que o tema é inspirado por nomes como Ennio Morricone e Sergio Leone, "meio bandida, com uma batida psycho hillbilly".

'Atone', acrescentou, "morava na minha cabeça há mais de 20 anos". "Às vezes demora tempo para que uma boa ideia encontre a sua melhor forma. É o caso da 'Atone'".

"Brighten" irá contar com as colaborações de Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan), Duff McKagan (Guns N' Roses), Gil Sharone (Team Sleep), Abe Laboriel Jr. (Paul McCartney), Tyler Bates, Michael Rozon, Vincent Jones, Jordan Lewis, Lola Bates e Matias Ambrogi-Torres.

Um dos temas incluídos será 'Goodbye', versão da canção de Elton John com o mesmo nome. "Brighten" é o sucessor de "Degradation Trip", editado em 2002.

Ouça aqui 'Atone':