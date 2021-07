O festival Douro Rock regressa este ano à Régua, para uma edição adaptada às circunstâncias pandémicas. Estava agendado para agosto, mas passa para setembro.

O evento irá realizar-se na Alameda dos Capitães, zona exterior do AUDIR – Auditório da Régua, com lugares marcados e cumprindo as normas da DGS.

Confirmados na quinta edição do Douro Rock estão concertos de GNR, The Gift, Três Tristes Tigres, Samuel Úria, NEEV e Cassete Pirata



Esta é a distribuição de concertos por dia:

11 de setembro

The Gift

Samuel Úria

Cassete Pirata



12 de setembro

GNR

Três Tristes Tigres

NEEV

O passe geral para o festival custa 15 euros.