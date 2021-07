A causa de morte de Mike Howe, vocalista da banda norte-americana Metal Church encontrado sem vida, em sua casa, na passada segunda-feira, é asfixia. As autoridades do condado de Humboldt classificaram-na como suicídio.

A polícia foi chamada a casa do músico em Eureka, na Califórnia, por volta das 10 da manhã do dia 26, depois de ter sido reportada uma morte inesperada. Quando as autoridades chegaram, o músico de 55 anos foi declarado morto. De acordo com fonte policial, citada pelo site TMZ, não foram encontradas substâncias suspeitas no local.

"Lamentamos anunciar a morte do nosso irmão, amigo e lenda do heavy metal", escreveu a banda após a morte do seu vocalista. "Estamos arrasados e sem palavras".

Os Metal Church formaram-se em 1980, então com o nome Shrapnel. Tornaram-se populares dentro da cena metal após se mudarem para Aberdeen, Washington, e lançarem o seu primeiro álbum de estúdio, homónimo, em 1984.

Mike Howe substituiu o vocalista David Wayne em 1988, participando no disco "Blessing In Disguise". Fez parte dos Metal Church até 1996, quando o grupo anunciou o fim de carreira.

Dois anos depois, os Metal Church reuniram-se novamente, mas sem Howe, que só voltou à banda em 2015 para gravar "XI" (2016) e "Damned If You Do" (2018).