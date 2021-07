O rapper DaBaby foi retirado do cartaz do festival britânico Parklife, que se irá realizar em Manchester em setembro.

Em causa estarão os comentários que DaBaby teceu no passado fim de semana, em palco, durante uma atuação no Rolling Loud Miami.

O músico proferiu várias tiradas consideradas homofóbicas, o que mereceu a condenação de Dua Lipa, que trabalhou com DaBaby, e de Elton John.

Contatados pela "Rolling Stone", nem os representantes do Parklife nem os representantes do rapper tecerem qualquer comentário acerca deste cancelamento.

Recorde-se que DaBaby tem encontro marcado com o público português em 2022, fazendo parte do cartaz da primeira edição do Rolling Loud em Portimão. O evento foi adiado por dois anos consecutivos devido à pandemia de covid-19.