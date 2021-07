The Strokes, Glass Animals, Modest Mouse, Fontaines D.C. e Moses Sumney são as novas confirmações no cartaz do NOS Alive, que regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre os dias 6 e 9 de julho do próximo ano.

A banda de Julian Casablancas regressa a Portugal para atuar no primeiro dia do festival, o mesmo em que também atuam os Modest Mouse e os Fontaines D.C.. Os Glass Animals sobem ao palco no dia 7 de julho e Moses Sumney no dia 8.

Os bilhetes para o NOS Alive estão à venda, custando €69,00 para um dia, €159,00 para três dias e €189,00 para os quatro dias. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.



6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Palco Sagres

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Alt-J

Palco Sagres

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Sagres

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club