Rui Pregal da Cunha falou sobre a forma como olha para os anos 90, dizendo que foram especiais na sua vida porque os passou em Londres, depois do fim dos Heróis do Mar e de formar os LX-90. Em entrevista ao podcast Posto Emissor, garante que não é homem de saudosismos, mas que não olha para aquela década com desdém.

"Os anos 90 são especiais para mim, porque os vivi em Londres à procura de qualquer coisa que Portugal, se calhar, já não me podia oferecer", confessa, "neste momento [essa década] tem um problema gigante, como a de 80 tinha há uns anos: estavam naquela proximidade em que eram quase foleiros, mas, ao mesmo tempo, faziam as pessoas que os viveram intensamente sentir saudades".

Para ouvir a partir da 1 hora 7 minutos e 20 segundos.