Os Ornatos Violeta tocam no festival North Music Festival, no Porto, no próximo dia 30 de setembro.

A notícia é dada esta manhã pela Rádio Comercial, que anuncia para o mesmo dia concertos de Linda Martini, PAUS e Zen.

Este é o terceiro regresso aos palcos dos Ornatos Violeta, que nos anos 90 lançaram dois álbuns ("Cão!" e "O Monstro Precisa de Amigos") e que voltaram para concertos em 2012 e 2019.

Até agora, é este o cartaz do North Music Festival, que se realiza na Alfândega do Porto de 30 de setembro a 2 de outubro:

30 de setembro: Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, PAUS, Paraguaii, Bizarra Locomotiva

1 de outubro: OneRepublic

2 de outubro: GNR, The Script, Waterboys, Moullinex e Xinobi

Segundo a Rádio Comercial, do programa no North Music Festival fazem também parte passeios de barco pelo Rio Douro com um DJ, um palco sunset também com DJ, jam sessions e um espaço de culto ao vinho.

Os bilhetes diários custam 50 euros e os passes gerais têm uma pré-venda limitada no valor de 90 euros.

Recorde aqui as fotos dos últimos concertos dos Ornatos Violeta, no Porto e em Lisboa, em 2019.

