Morreu Dusty Hill, baixista dos ZZ Top. Tinha 72 anos.

As causas da sua morte não foram para já reveladas. Nas redes sociais, o grupo revelou que Dusty Hill faleceu durante o sono, em sua casa. "Iremos sentir muito a tua falta, amigo", pode ler-se.

A morte do músico aconteceu duas semanas após o início de uma nova digressão dos ZZ Top pelos Estados Unidos. Num dos concertos, Dusty Hill foi substituído pelo técnico Elwood Francis, tendo a banda justificado essa troca com "um problema na anca" de Hill.

O baixista estava nos ZZ Top há mais de 50 anos, tendo-se juntado ao grupo em 1970, um ano após a sua formação. No total, Dusty Hill editou 15 LPs com os ZZ Top e entrou, com os demais membros do grupo, para o Rock and Roll Hall of Fame.