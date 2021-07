Kelly Clarkson foi condenada, em tribunal, a pagar cerca de 170 mil euros por mês ao seu ex-marido, Brandon Blackstock.

Um juiz de Los Angeles estipulou que Clarkson deveria pagar, de pensão de alimentos, mais de 2 milhões de euros por ano a Brandon, parte dos quais servirão para pagar as despesas com os filhos do agora ex-casal.

Fonte próxima da cantora firmou à revista "People" que Clarkson não irá contestar tais valores, que serão pagos ao longo dos próximos dois anos.

"A sua prioridade é cuidar das crianças e de todos os que estão envolvidos neste divórcio", disse a mesma fonte. "Ela quer fazer o melhor que puder para proteger os filhos".