Fred Durst, dos Limp Bizkit, apagou todo o historial de imagens do seu Instagram e partilhou uma fotografia na qual se mostra com um novo visual. Com o cabelo, ou peruca, totalmente branco e um longo bigode, o músico de 50 anos escreve na legenda "a pensar nos 70".

Com 50 mil likes, a imagem atraiu também milhares de comentários, com os fãs a compararem-no a Jon Bon Jovi e James Hetfield, dos Metallica, ou aos atores Richard Gere e David Spade. "Isto é um look elétrico", "isto faz-me doer a alma" ou "mais alguém vê parecenças com o Bon Jovi?" são algumas das observações.