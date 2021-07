O documentário "José Afonso: Traz Outro Amigo Também" estreia na RTP1 na próxima segunda-feira, 2 de agosto, dia em que o músico completaria 92 anos se fosse vivo.

Além do filme, que será exibido às 21h, o canal de televisão transmite também o concerto de homenagem "O Cantinho do Zeca", filmado no Capitólio, em Lisboa, e com direção artística de Agir.

"José Afonso: Traz Outro Amigo Também" é da autoria do jornalista Nuno Galopim e de Miguel Pimenta, que já tinham também assinado, em 2020, o documentário "Eu, Amália".

Segundo o comunicado de imprensa, o filme conta com imagens de arquivo, entrevistas com o músico, "gravadas em vários momentos e lugares", atuações e participações em programas de televisão.