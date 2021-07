Bob Odenkirk está "acordado" e "lúcido", após ter tido um colapso durante as gravações da última temporada de "Better Call Saul".

O ator, de 58 anos, foi hospitalizado de urgência. O seu filho, Nate Odenkirk, deixou uma mensagem nas redes sociais: "Ele vai ficar bom".

Os representantes de Bob afirmaram, em comunicado, que o ator teve "um incidente cardíaco". "Tanto ele como a família querem agradecer aos médicos e enfermeiros que cuidaram dele, bem como aos membros do elenco, equipa e produção", acrescentaram.

Após o sucedido, foram várias as personalidades do mundo do espetáculo a desejar uma recuperação rápida a Bob Odenkirk, como David Cross, seu colega no programa "Mr. Show with Bob and David". "Ele é das pessoas mais fortes que conheço, Vai ultrapassar isto", escreveu, no Twitter.