O Governo divulgou esta quinta-feira o documento com as novas regras e metas para o país regressar à normalidade. A partir de 1 de agosto, espetáculos passam a ser possíveis com 2/3 da lotação e o horário é o normal. Bares e discotecas ainda não reabrem. Festas e romarias estão proibidas.

Com efeito a partir do próximo domingo, os espetáculos poderão realizar-se com 66% da lotação, até às 2h00. Naqueles em que se reunirem mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado) será exigido certificado digital ou teste negativo. Permanecem encerrados bares e discotecas e não se poderão realizar festas e romarias.

Numa segunda fase, prevista para setembro, os espetáculos culturais poderão ter 75% da lotação. Uma última etapa de alívio, que o Governo aponta para outubro, prevê a reabertura de bares e discotecas com certificado digital ou teste negativo, e o fim dos limites de lotação nos espetáculos.

Veja aqui o PDF com todas as medidas.

Acompanhe as notícias relacionadas com as novas regras no Expresso.