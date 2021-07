No novo filme da série "O Esquadrão Suicida", que tem estreia marcada para Portugal na próxima semana, Portugal está presente através da atriz Daniela Melchior - mas não só. A própria personagem que a portuguesa desempenha - Cleo Cazo, ou Ratcatcher 2 - é de origem nacional, mais precisamente do Porto.

No filme, que a BLITZ já viu, Cleo conta a Bloodsport, a personagem de Idris Elba, que cresceu "nas ruas de Portugal" com o seu pai, um génio toxicodependente que cria a tecnologia que a filha irá, mais tarde, usar para controlar os ratos (é esse o seu super-poder no filme).

Aquando desta partilha, podem ver-se imagens do Rio Douro, aparentemente filmado de uma das pontes entre Gaia e o Porto. No final do filme, a Invicta surge novamente, quando a personagem de Daniela Melchior recorda os ensinamentos do seu pai, o Ratcatcher 1.

"O Esquadrão Suicida" foi filmado na cidade norte-americana de Atlanta, no Panamá (nas cenas passadas na ilha fictícia de Corto Maltese) e no Porto, algo que é referenciado nos créditos finais.