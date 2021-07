Rui Pregal da Cunha, vocalista dos extintos Heróis do Mar, defende que o "politicamente correto" não deve ser uma imposição. O mais recente convidado do podcast Posto Emissor acredita que as pessoas medem demasiado as palavras.

“O politicamente correto hoje em dia parece uma espécie de ditadura. As pessoas escolhem muito bem o que dizem, pensam muito bem no que vão fazer", diz o músico, "a acho muito bem! Façam-no. Mas castrem o vizinho quando houver mesmo razões para isso. Há coisas que são inadmissíveis, mas na cultura do cancelamento na maior parte das vezes são peripatéticas”.

Para ouvir a partir dos 23 minutos e 20 segundos: