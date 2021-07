O último concerto de Joey Jordison com os Slipknot, no festival Monsters of Rock, que se realizou em São Paulo, no Brasil, a 19 de outubro de 2013, está disponível, na íntegra, no YouTube da banda norte-americana e pode ser visto abaixo.

Jordison, baterista original e elemento fundador dos Slipknot, morreu esta segunda-feira "pacificamente, durante o sono", disse um representante da família. As causas da morte do músico, que tinha 46 anos, não são ainda conhecidas.

Depois de abandonar os Slipknot, em 2013, devido a "razões pessoais", Jordison integrou os Scar the Martyr, Vimic e Sinsaenum. Em 2016, falou sobre a sua batalha com uma doença neurológica chamada mielite transversa, confessando que nos últimos concertos que deu com os Slipknot teve de ser levado em braços para o palco.