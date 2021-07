Do sucesso histórico de Woodtsock à tragédia que assombrou a atuação dos Rolling Stones no autódromo de Altamont (Califórnia), a história musical de 1969 lembra episódios marcantes perante plateias de centenas de milhar de pessoas. Porém, havia um outro grande evento desse ano que o tempo praticamente esquecera. Poucos dias depois de Woodstock, começando a 29 de julho e terminando a 24 de agosto, o Harlem Cultural Festival levou, em seis fins de semana, um total de 300 mil espectadores ao Mt Morris Park, hoje conhecido como Mount Gravey Park, em pleno Harlem, em Manhattan (Nova Iorque). Ali atuaram nomes como os de Nina Simone, Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Sly & The Family Stone, Gladys Knight & The Pips, Max Roach ou B.B. King, entre muitos mais, para multidões que ocupavam todo o espaço, sempre sob o olhar da equipa de segurança feita de elementos dos Black Panthers. O produtor de televisão Hal Tulchin montou um plano de rodagem que captou imagens dos concertos, ficando de fora os de 24 de agosto, porque nesse dia a mesma equipa estava a trabalhar no episódio piloto da série “Rua Sésamo”. Mas as imagens ficaram fechadas nas boninas em que foram filmadas. Até que, há cerca de dois anos, o músico Questlove (dos The Roots) foi desafiado a pegar neste material para com ele criar um filme... Estreado em Sundance em janeiro, e nas salas e na plataforma norte-americana Hulu desde o início deste mês, o documentário é já um dos “fenómenos” do ano. A sua estreia em Portugal está marcada para o dia 30 de julho na plataforma Disney+. A 21 de agosto “Summer of Soul” será o filme de abertura do Indie Lisboa.



Com o título completo “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”, este documentário, com 117 minutos de duração, ajuda agora a contar um episódio marcante da história social e cultural afro-americana. Questlove junta ao material de arquivo algumas novas entrevistas que dão às memórias um contexto de época e um ponto de vista a mais de meio século de distância. Gladys Knight, Stevie Wonder, mas também Chris Rock, Mavis Staples, Jesse Jackson ou Sheila E são vozes que se juntam para celebrar um festival agora reencontrado.