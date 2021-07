Carolina Deslandes desvendou, nas redes sociais, alguns pormenores sobre o seu próximo disco, que não será composto por "canções felizes", alerta.

"O meu próximo disco não é um disco de canções felizes", escreve a cantora-compositora. "É um disco sobre a travessia da dor e do tempo. As canções que tenho feito são como betadine e água ardente. As duas queriam desinfetar, umas ardem mais que outras. E não é por acaso que ouvimos desde pequenos que 'tudo o que arde cura', é preciso que arda antes que cicatrize."



Carolina Deslandes acrescenta: "Durante muito tempo pensei 'não posso ter só estás canções tristes, ninguém vai gostar disto. Tenho de conseguir fazer canções felizes, canções de verão'. Mas não tenho. Porque ia quebrar a minha primeira regra sagrada enquanto artista: cantar a verdade", explica, concluindo: "Desculpem pesar-vos com a minha dor na música, mas como a Marisa Liz me disse, a dor é comum a todos, tal como o amor. E se há momentos mais difíceis na vida, que possamos saber que não estamos sozinhos."

O novo disco sucederá a "Casa", álbum lançado em 2018.