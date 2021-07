Kanye West, que está a viver num estádio da cidade norte-americana de Atlanta enquanto termina o seu novo álbum, "Donda", partilhou no Instagram uma imagem do seu quarto.

Com uma cama de casal, uma televisão e um pequeno armário, o quarto revela uma modéstia que contrasta com a habitual extravagância do músico e ex-marido de Kim Kardashian.

Segundo algumas fontes, Kanye West colocou, à porta do quarto onde se encontra a trabalhar no disco novo, uma placa a dizer "Donda Studio at Mercedes-Benz Stadium" (Estúdio Donda no estádio Mercedes-Benz).

O autor de 'Jesus Walks' estará a viver no estádio desde a semana passada, altura em que promoveu, naquele recinto, uma listening party do disco cuja edição acabaria por ser adiada. À festa compareceram a sua ex-mulher e os filhos do casal.

"Donda", o título do álbum, é também o nome da mãe de Kanye West, que faleceu em 2007.