Adele poderá regressar aos palcos já em janeiro de 2022 com uma residência em Las Vegas, mais precisamente na sala de espetáculos do mesmo Resorts World que, no passado, recebeu atuações de artistas como Celine Dion ou Katy Perry. O espaço tem capacidade para cinco mil pessoas.

Segundo o jornal The Sun, fontes próximas dizem que a artista britânica está a equacionar a hipótese e que, caso aceite, poderá receber perto de 120 mil euros por noite. Artistas como Britney Spears, Elton John ou Lady Gaga já protagonizaram residências no famoso Las Vegas Strip.

Adele já não pisa o palco desde 2017, estando neste momento a preparar um novo álbum de originais que sucederá a "25", editado em 2015. A artista tem sido vista a entrar em estúdios nova-iorquinos.