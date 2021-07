O rapper norte-americano DaBaby causou polémica com um pequeno discurso durante o seu concerto no festival Rolling Loud, em Miami, no passado fim de semana.

Ao pedir aos espectadores que erguessem no ar os seus telemóveis acesos, o artista excluiu desse repto algumas pessoas, nomeadamente aqueles que tenham "sida ou alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis que nos matam em duas ou três semanas". DaBaby referiu-se também de forma pejorativa à intimidade de homossexuais e mulheres, numa intervenção entrecortada por sons de armas a serem carregadas.

Mais tarde, o rapper partilhou um vídeo no qual parece justificar as suas palavras, dizendo que o seu concerto é "para quem pagou e empregou o seu tempo para me vir ver. Toda a gente mostrou o seu telemóvel aceso porque nem os meus fãs gay têm sida. Não são drogados."

Veja aqui a intervenção polémica de DaBaby e o seu comentário posterior: