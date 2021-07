Rui Pregal da Cunha não se deixa levar pelo saudosismo quando fala de música portuguesa. Em entrevista ao podcast Posto Emissor, o eterno vocalista dos Heróis do Mar defende que há hoje melhor música do que havia no período em que se dedicou ao rock, nos anos 1980 e 90.

"Quando me vêm dizer ‘não há música tão boa hoje’... Não há o caraças! Até há melhor. Há mais e melhor do que havia no meu tempo", defende, "e são melhores, os artistas, mais bem preparados, mas debatem-se com uma falta de estrutura, de apoio. E quando digo apoio não é governamental, nada disso, é de amor por ouvir a nossa língua na nossa rádio e na nossa televisão".

Para ouvir a partir dos 45 minutos e 58 segundos: