O pequeno Jesús del Río despediu-se da edição espanhola do concurso "The Voice Kids", com uma interpretação de 'The Final Countdown', dos Europe.

O menino de 8 anos chegou à final do concurso após surpreender a Espanha - e o mundo - com versões dos AC/DC, mas perdeu o troféu para Levi Díaz, de 11 anos.

Veja Jesús del Río a cantar 'The Final Countdown' e recorde as atuações anteriores: