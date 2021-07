"Happier Than Ever", o aguardado segundo álbum de Billie Eilish, sai na próxima sexta-feira, 30 de julho, e já bateu um recorde.

O sucessor de "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" é o álbum mais "guardado" de sempre pelos consumidores da Apple Music, o que significa que mais de um milhão de fãs o adicionaram à sua playlist, mesmo antes da chegada às lojas e aos serviços de streaming.

Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music 1, Billie Eilish comentou mais esta proeza: "Uau, que loucura. Espero que [essas pessoas] não fiquem desiludidas."

"Happier Than Ever" deu já origem a cinco singles: 'My Future', "Therefore I Am', 'Your Power', 'Lost Cause' e 'NDA'.