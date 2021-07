Morreu Mike Howe, vocalista dos Metal Church. Tinha 55 anos.

As causas da sua morte não foram para já reveladas. O anúncio foi feito através da conta oficial dos Metal Church no Facebook.

"Lamentamos anunciar a morte do nosso irmão, amigo e lenda do heavy metal", pode ler-se. "Estamos arrasados e sem palavras".

Os Metal Church formaram-se em 1980, então com o nome Shrapnel. Tornaram-se populares dentro da cena metal após se mudarem para Aberdeen, Washington, e lançarem o seu primeiro álbum de estúdio, homónimo, em 1984.

Mike Howe substituiu o vocalista David Wayne em 1988, participando no disco "Blessing In Disguise". Fez parte dos Metal Church até 1996, quando o grupo anunciou o fim de carreira.

Dois anos depois, os Metal Church reuniram-se novamente, mas sem Howe, que só voltou à banda em 2015 para gravar "XI" (2016) e "Damned If You Do" (2018).