Morreu Joey Jordison, ex-baterista e membro fundador dos Slipknot. Tinha 46 anos.

De acordo com a "Rolling Stone", citando fonte da família, o músico faleceu durante o sono esta segunda-feira. A causa de morte não foi avançada. Segundo o site "TMZ", a morte não é considerada suspeita. Exames post-mortem determinarão as razões da morte do artista.

"A morte de Joey deixou-nos os corações vazios e um sentimento de tristeza indescritível. Aqueles que conheceram o Joey tomaram contacto com uma personalidade gentil, um coração gigante e o amor que sentia pela família e pela música", pode ler-se no comunicado emitido.

"A família pede aos amigos, admiradores e aos meios de comunicação social o respeito compreensível pela sua necessidade de privacidade e sossego nesta altura incrivelmente difícil". O funeral deverá ser uma cerimónia privada.

Joey Jordison foi o baterista dos Slipknot desde a formação da banda norte-americana, em 1995. Saiu do grupo em dezembro de 2013, ano em que formou a banda Scar the Martyr, da qual foi baterista até 2016, ano em que revelou sofrer de uma doença neurológica, mielite transversa, que o impediu temporariamente de movimentar as pernas e o impossibilitou de tocar o seu instrumento durante algum tempo.

Nathan Jonas Jordison, de seu verdadeiro nome, era um dos bateristas mais estimados da cena metal. Citava John Bonham (Led Zeppelin) e Keith Moon (The Who) como algumas das suas principais influências.