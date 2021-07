A filha de Chad Smith partilhou um vídeo onde surge a tocar, ao piano, um tema dos Red Hot Chili Peppers.

Ava Maybee, que também pretende seguir carreira na música - faz canções indie pop com um travo funk - prestou homenagem à banda onde o pai é baterista com uma versão de 'Universally Speaking', no Instagram.

O resultado pode ser visto aqui: