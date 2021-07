Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera, escreveu uma comovente carta à atriz, um ano depois do seu funeral, dando pormenores sobre a vida do filho de ambos, Josey, de 5 anos. "Há um ano despedimo-nos de ti. Ainda nem acredito. Este ano passou a voar, tão rápido que nem parece que já passaram 12 meses", começa por dizer.

"O nosso filho cresceu tanto. É um explorador, muito curioso", continua Dorsey no post de Instagram, "é muito querido, muito divertido e o riso dele ilumina tudo. É uma alma intuitiva. Conhecê-lo é amá-lo, quem o vê está sempre a sorrir".

O também ator, que foi casado com Rivera entre 2014 e 2018, garante que Josey "está bem". "É um miúdo forte e resiliente. Sente a tua falta, mas sabe que vai voltar a ver-te, e esse laço invisível é algo que nos ajudou durante este período de transição do teu tempo aqui na terra connosco, que terminou demasiado cedo de forma injusta e por razões que nunca entenderemos".

Juntando ao texto fotografias do filho, Dorsey termina a mensagem para Rivera dizendo: "voa alto, descansa em paz, sabendo que ele está bem... Está a ser educado da forma correta e tem muita família e pessoas à volta dele que o amam e que te amam a ti".

Recorde-se que Naya Rivera morreu afogada a 8 de julho do ano passado, com 33 anos, no Lago Piru, na Califórnia. A atriz tinha ido passear de barco com o filho e o seu corpo só foi recuperado cinco dias depois de ter desaparecido.