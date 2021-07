Tommy Dorfman assumiu-se como uma mulher transexual, nas redes sociais.

A atriz, que interpretou Ryan Shaver na série "Por 13 Razões", disse estar "entusiasmada em reapresentar-me como a mulher que sou hoje".

"Estou especialmente grata para com todas as pessoas transgénero que fizeram este percurso, quebraram barreiras e arriscaram as suas vidas para viver de forma autêntica", acrescentou.

Em declarações à "Time", a atriz explicou que não irá mudar legalmente o seu nome. "Tenho o nome do irmão da minha mãe, que morreu um mês após eu nascer. Sinto-me muito ligada a ele. Esta é uma evolução do Tommy, estou a tornar-me mais Tommy".