Rui Pregal da Cunha recordou os seus tempos como vocalista dos Heróis do Mar no podcast Posto Emissor e, numa altura em que passam 40 anos da formação da banda, falou sobre o impacto do "sexo, drogas e rock and roll" na sua vida e de quem o rodeava à época.

"Havia pessoas que andavam mais perdidas ou que, ao verem-se com mais dinheiro tinham uma liberdade de poder fazer escolhas que se calhar não fariam", começa por dizer, "eu acho que ninguém se droga porque tem dinheiro, as pessoas drogam-se porque querem escapar a alguma coisa. Quanto ao sexo não sei. O rock and roll era inevitável da nossa parte, porque era o que queríamos fazer".

