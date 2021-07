Foi divulgado o primeiro trailer para a nova temporada de "Dexter", agora com o nome "Dexter: New Blood".

O trailer teve a sua estreia na edição deste ano do Comic-Con San Diego, e já se encontra disponível no YouTube.

"Dexter: New Blood" tem lugar dez anos após os eventos da série original, e volta a contar com Michael C. Hall no papel principal. Jennifer Carpenter e John Lithgow também farão parte do elenco.

"Dexter: New Blood" tem a sua estreia marcada para o dia 7 de novembro, no canal Showtime. Veja o trailer: