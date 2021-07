Joe Jackson dará dois concertos em Portugal no próximo ano.

Figura de proa da new wave, o músico inglês tem concertos marcados no Coliseu do Porto a 29 de abril e no Coliseu de Lisboa a 30 do mesmo mês.

O regresso de Joe Jackson a palcos portugueses acontece depois de uma longínqua estreia no nosso país, em 1980, altura em que tocou no Porto e em Cascais, e de concertos em 2001 e 2003.

Na digressão que o trará a Portugal em 2022, de título "Sing You Sinners!", Joe Jackson é acompanhado pelos músicos com quem tocou na Four Decade Tour, em 2019, e com quem gravou o álbum "Fool", do mesmo ano: Graham Maby (baixo e vozes), Teddy Kumpel (guitarra e vozes) e Doug Yowell (bateria, vozes e eletrónica).

"Neste novo concerto, Joe Jackson aproveitará também para fazer um pequeno e mais íntimo set de canções em absoluto solo. Passando em revista os maiores êxitos da sua celebrada carreira, mas incluindo no alinhamento também várias pérolas que há muito não são apresentadas em palco, promete igualmente algumas surpresas com novo material", pode ler-se no comunicado.

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 30 euros e 50 euros no Porto e a partir de 40 euros em Lisboa