A cantora inglesa Jessie J é a nova confirmação do festival Meo Marés Vivas, que este ano voltou a ser adiado devido à pandemia de covid-19.

Jessie J atuará no festival de Vila Nova de Gaia a 17 de julho de 2022.

A artista junta-se assim à brasileira Anitta e ao britânico Liam Payne no cartaz do próximo Meo Marés Vivas. Os três artistas estão confirmados para 17 de julho.

Jessie J esteve em Portugal por várias vezes, uma delas no Rock in Rio Lisboa, em 2018. Recorde aqui as imagens desse concerto: