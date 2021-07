Partindo das polémicas em que os Heróis do Mar se viram envolvidos nos anos 80, Rui Pregal da Cunha, convidado desta semana do podcast Posto Emissor, fala sobre a "cultura de cancelamento" que tanta tinta faz correr atualmente e da discussão sobre a destruição do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

“Sempre quero ver quem é que vai ao Padrão dos Descobrimentos arrancar a primeira cabeça. Essa conversa, mais uma vez, é o afastar das coisas para debaixo do tapete", defende, "podem chamar-lhe cultura do cancelamento, mas parece é o triunfo das avestruzes. Se eu meter a cabeça debaixo da terra então não vejo, não me veem. Se eu não vir não me veem a mim. É ridículo”.

