O percurso de Rodrigo Amarante está longe de ser linear. Foi uma das figuras de proa dos Los Hermanos, banda de grande sucesso no Brasil, mas há mais de uma década trocou o seu país natal pela Califórnia, onde encetou uma carreira a solo surpreendente e gratificante. Oito anos depois do aclamado "Cavalo", o seu primeiro disco a solo, o autor de 'Tuyo', canção do genérico da série "Narcos", lança finalmente "Drama", um álbum que serve de convite a reflexões sobre patriarcado, feminismo e muitas outras questões esgrimidas com habilidade pelo antigo estudante de Filosofia. O amor, pressente o músico carioca, é a resposta para todos os males que afligem o mundo.