O pequeno Jesús del Río voltou a impressionar na edição espanhola do concurso "The Voice Kids", depois de ter dado que falar com uma versão de 'Highway to Hell', dos AC/DC.

Jesús, de 8 anos, voltou a interpretar um tema da banda australiana - 'Back In Black' - e garantiu uma passagem à final, sem descurar o look rock n' roll.

