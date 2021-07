O Vodafone Paredes de Coura deverá ter mais dias em 2022, avança à BLITZ João Carvalho, diretor do festival minhoto. Depois de dois anos de paragem devido à pandemia de covid-19, o festival pretende voltar mais forte e é desejo do seu promotor alargar a sua duração.

"Na próxima edição quero fazer mais dias. Se calhar o bom senso dizia-me que temos de fazer uma edição tranquila, depois de dois anos a perder dinheiro, mas vamos investir ainda mais do que tínhamos previsto há dois anos. Vamos elevar o risco, mas quero fazer uma edição histórica. As pessoas estão ansiosas por regressar a casa. Estamos constantemente a cuidar do espaço, da relva. Vamos fazer pequenas alterações também no campismo. Pequenos apontamentos para melhorar a comodidade das pessoas", afirma no podcast Posto Emissor o promotor courense, admitindo porém que a retoma da normalidade na música ao vivo só deverá acontecer "no primeiro semestre de 2022".

