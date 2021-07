Billie Eilish deu uma entrevista ao "LA Times", onde revelou que deixou de ler os comentários que são publicados nas suas redes sociais.

A artista justifica esta decisão com o facto de não querer "dar em doida".

"O meu irmão recebe uma SMS de alguém de quem não gosta e apaga logo. Nem lê. Eu não sou capaz. Se Satanás me enviasse uma mensagem, eu perguntava logo: ‘o que é que ele está a dizer?’", afirmou.

"Quero ouvir o que as pessoas têm para dizer, e por ter crescido com a internet concordo com muito do que por lá se diz. Há coisas com as quais gozam com as pessoas que têm piada, porque são algo verdade".

"E isso preocupa-me, porque começo a pensar que as coisas más que dizem sobre mim são verdade", acrescentou.

Segundo Eilish, a maior parte dos comentários maldosos que recebe são sobre o seu corpo. "Todas as raparigas querem sentir-se desejadas. Mas depois há homens que dizem que as mulheres não querem ser sexualizadas, ao mesmo tempo que andam a mostrar as mamas".

"O que não percebem é que queremos usar aquilo que nos faz sentir bem, sem que nos saltem para cima", disse.