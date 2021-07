Rui Pregal da Cunha, vocalista dos Heróis do Mar, recorda no episódio desta semana do podcast Posto Emissor o momento em que, em 1983, começou a ponderar o final da banda, que acabaria por manter-se junta até 1989. "Passou-me um pensamento pela cabeça: e agora?", confessa o músico.

"Se já passámos de banda esquisita e fascista para magos da nação, se já inventámos a necessidade do disco de platina, já fizemos um videoclip em película, se já tocámos nos Açores... Em 93, ainda não tínhamos tocado muito no Alentejo exatamente por causa da fama que tínhamos. Depois, houve uma altura em que só tocávamos no Alentejo... Começas a pensar: que metas existem a partir daqui".

Para ouvir a partir dos 39 minutos e 18 segundos: