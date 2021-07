Escolheu voltar aos palcos depois de muito tempo de afastamento com uma série de concertos no Brasil no início de 2011. Entre aplausos e apupos, Amy Winehouse foi criando um plano de regresso que nunca chegou a concretizar-se verdadeiramente porque a boa forma que se anunciava não condizia com atuações errantes. O concerto que chegou a estar marcado para o Sudoeste TMN poderia ter ajudado a apagar da nossa memória as imagens profundamente tristes da atuação no Rock in Rio Lisboa, em 2008? Nunca saberemos.

2010

2 de junho

Amy deixa-se fotografar em público pela primeira vez com o novo namorado, o realizador Reg Traviss. As imagens espalham-se pelos tabloides, que anunciam com pompa e circunstância o início de uma nova etapa, menos turbulenta, da vida amorosa da cantora. Um dia antes de as fotos serem divulgadas, o pai Winehouse tinha revelado numa entrevista televisiva que a filha tinha encontrado um «gajo normal».