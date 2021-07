Prince dizia que a música de Ana Moura “tinha profundidade, mas precisava de uma batida”. São essas as palavras que a artista recorda agora, a propósito de ‘Jacarandá’, canção recentemente revelada e que integra o alinhamento do seu próximo álbum, a editar em outubro. De facto, ‘Jacarandá’ nasceu com um beat que levou a canção para um espaço nas imediações dos terrenos da kizomba. “Sinto que lhe fiz a homenagem mais bonita que lhe poderia ter feito”, confessa a cantora portuguesa. “Quem se cruzasse com Prince trazia algo desse encontro”, explica ao Expresso Mike Scott, o guitarrista que acompanhou o autor de ‘Purple Rain’, sobretudo em palco, depois de 1996, e que toca em ‘Jacarandá’.