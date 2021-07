Aaron Lewis deu um concerto a solo, na passada quarta-feira, marcado por um momento invulgar.

O vocalista dos Staind interpretou o êxito 'It's Been Awhile' por duas vezes, só se apercebendo disso depois.

"Sabem do que é que me apercebi neste preciso momento? Estou bêbado, devia estar a tocar a 'Outside'. Em vez disso estou a tocar uma canção que já toquei", disse, em palco.

"É possível que tenha fumado demasiada erva. Garanto que é a primeira vez que isto acontece".

Veja o vídeo: