Foram anunciados mais nomes para o cartaz da Womex, a feira internacional de música, que este ano se estreia em Portugal, no Porto.

Destaque para o palco ligado à lusofonia, situado no Teatro Nacional de São João, e que contará com artistas dos PALOPs, Brasil e Galiza: Ayom, Bandé-Gamboa, Miroca Paris, Lina_Raul Refree, Lucas Santtana, Vitorino, O Gajo, Tanxugueiras e Lucia de Carvalho.

O programa de showcases também acolherá mais nomes novos, a saber: Antonio Castrignanó & Taranta Sounds, Bokanté, Cimafunk, Kobo Town, Lova Lova, Scúru Fitchádu, Apichat Pakwan, Asna, Chocolate Remix, Rastronaut e Rincon Sapiençia.

Nas próximas semanas, será anunciado o cartaz do offWOMEX e os destinatários do Prémio WOMEX. A feira irá realizar-se de 27 a 31 de outubro.

Confira os nomes anteriormente anunciados:

Al Bilali Soudan (Mali)

Alogte Oho & His Sounds of Joy (Gana)

Aragaki Mutsumi (Japão)

Bab L'Bluz (Marrocos/França)

Boi Akih (Indonésia/Países Baixos)

Brìghde Chaimbeul (Reino Unido)

Chalanes Del Amor (Chile/México)

Dongyang Gozupa (Coreia do Sul)

Ebo Krdum (Sudão/Suécia)

Echoes of Zoo (Bélgica)

Ghetto Kumbé (Colômbia)

Hudaki Village Band (Ucrânia)

Kosy (Polónia)

Manou Gallou (Costa do Marfim/Bélgica)

Mateus Aleluia (Brasil)

Mazaher (Egipto)

Nakibembe Xylophone Troupe (Uganda)

Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance (Síria/França)

Neuza (Cabo Verde)

Northern Resonance (Suécia)

Pongo (Angola/Portugal)

Rangamatir Baul (Índia)

Rodrigo Cuevas (Espanha)

Sahib Pashazade Duo (Azerbaijão)

Sofía Rei (Argentina/Estados Unidos da América)

Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız Duo (Turquia)