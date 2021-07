"Miley Cyrus está cancelada", "Miley Cyrus fez-me perceber que sou gay" e "Que se lixe a Miley Cyrus": são estas algumas das frases que podemos encontrar no novo merchandising de... Miley Cyrus.

As inventivas t-shirts e calças já se encontram à venda através do website da cantora, que não escondeu que o seu pai poderá não achar muita piada às mensagens.

"Não sei com o que é que ele vai ficar mais chateado: se com uma t-shirt minha a dizer 'Adoro pila', se com o ter andado em cima da carrinha dele de saltos", escreveu. Veja aqui: