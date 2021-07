O festival O Sol da Caparica não vai realizar-se em 2021. Em comunicado, a organização, repartida entre o Grupo Chiado e a Câmara Municipal de Almada, confirma o adiamento para 2022 da 7ª edição do evento e avança com as novas datas: 11, 12, 13 e 14 de agosto.

As razões deste adiamento prendem-se com a nova vaga de covid-19, com a organização a considerar que não estão "reunidas as condições essenciais para a realização não apenas dos espetáculos musicais, mas também de toda a envolvente de experiência e interação entre os espectadores, assim como as iniciativas culturais e desportivas sempre presentes no festival".

Os bilhetes já adquiridos para a edição deste ano - que se realizaria no Parque Urbano da Costa da Caparica entre 12 e 15 de agosto e contava no cartaz com artistas como Mão Morta, Moonspell, Diogo Piçarra ou Anselmo Ralph - são válidos para a edição de 2022 sem quem seja necessário fazer troca. Quem quiser a devolução do dinheiro, poderá pedi-lo num prazo de 14 dias úteis a contar de 12 de agosto.