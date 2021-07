Um ecrã gigante soltou-se de um dos palcos do festival Rolling Loud Miami, na véspera do seu início.

A organização do festival já comentou o incidente, dizendo que não se registaram quaisquer feridos e explicando que o ecrã caiu por "ainda não estar seguro" ao palco.

O palco foi, durante o resto do dia e ao longo da madrugada, remontado para o início do Rolling Loud Miami. O festival realiza-se de hoje a domingo e conta com nomes como Post Malone, Travis Scott e A$AP Rocky.