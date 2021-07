Billie Eilish anunciou o lançamento de um novo filme-concerto, "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

O filme tem estreia marcada para o dia 3 de setembro, na plataforma Disney+, e surgirá na sequência do seu novo álbum, "Happier Than Ever".

De acordo com a Billboard, Billie Eilish irá interpretar todas as 16 canções presentes nesse disco, num espetáculo íntimo a ter lugar no Hollywood Bowl. A seu lado estará o irmão, FINNEAS, bem como o Coro Infantil de Los Angeles e a Orquestra Filarmónica de Los Angeles.

"Poder apresentar o meu álbum desta forma, e dedicá-lo à cidade que amo e onde cresci, é muito entusiasmante. Espero que gostem", afirmou a cantora em comunicado.

Para além da performance de Billie, o filme contará com sequências animadas, com realização de Robert Rodriguez e Patrick Osborne. Veja o trailer: