Rodrigo Leão acaba de lançar um novo single, 'Who Can Resist'.

O tema conta com voz e letra de Kurt Wagner, líder dos norte-americanos Lambchop, e estará presente no novo álbum do músico português, "A Estranha Beleza da Vida", com lançamento marcado para o dia 15 de outubro.

"Ele [Kurt Wagner] prontificou-se muito amavelmente para fazer a letra e cantar o tema. Foi um privilégio poder contar com ele", afirmou Rodrigo Leão em comunicado.

O tema tem a sua génese no verão de 2020, em pleno período de confinamento. "Quando não me calhava a vez de cozinhar, sentava-me um bocadinho ao piano, e sentia uma enorme felicidade por estarmos ali todos juntos sem sentir o tempo a fugir", explicou.

Ouça aqui 'Who Can Resist':