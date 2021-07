“Disse-lhe para parar com aquilo do chapéu vermelho, estamos de volta. Pode ser o regresso do Trono. Hova e Yeezus, como Moisés e Jesus”. O verso é de JAY-Z, artista que surpreendeu as pessoas que ontem lotaram o estádio Mercedes Benz, em Atlanta, para assistirem a uma sessão de escuta e apresentação de "Donda", o novo álbum do rapper, antigo candidato à presidência dos Estados Unidos e empresário Kanye West. É madrugada em Portugal.