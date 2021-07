O evento especial planeado pelo festival de Glastonbury, que foi uma vez mais adiado este ano devido à pandemia, foi cancelado.

De seu nome Equinox, este evento juntaria cerca de 50 mil pessoas em Worthy Farm, "casa" habitual do festival de Glastonbury.

Porém, Emily Eavis, co-organizadora do festival, afirmou esta terça-feira que os planos para a realização do Equinox foram suspensos.



"Decidimos não o fazer, por várias razões", escreveu, sem no entanto revelar pormenorizadamente esses mesmos motivos.



Um evento irmão de Glastonbury, o Worthy Pastures - uma espécie de "campismo para famílias", sem concertos e com recolher obrigatório às 23h - continua de pé, e irá realizar-se de 23 a 31 de agosto.